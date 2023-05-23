Şişli'de esnafı 12. kattan aşağı atan sanık hakkında karar verildi 'Söyleyecek bir şey yok'

ŞİŞLİ'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yeniden yargılanan sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı neticeten 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İlyas Demirci duruşma çıkışı, ‘’Beni sakat bıraktı, karşılığında 2 yıl o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok’’ dedi.

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Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin daha önce hakkında verilen karar bozulan sanık Çağdaş Boyalı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve müşteki İlyas Demirci, tarafların avukatlarıyla hazır bulundu.

Müştekiyi çekerek asma kat korkuluktan aşağıya düşürdüğü aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekillerde anlatıldığını, kamera görüntüleri çözümüne göre ilk olarak müşteki Demirci’nin sanık Boyalı’nın yüzüne tokat attığını, sonrasında sanığın boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluktan aşağıya düşürdüğünü müştekinin de bu düşme sonucu yaralandığını aktardı.

Kırıkların hayati fonksiyonlarını ağır etkileyecek ölçüde olduğu belirtildi

Açıklanan mütalaada, söz konusu Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Demirci’nin hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmayacak şekilde yaralandığı, ayrıca kendisinde birçok noktada kemik kırıklarının tespit edildiği ve kırıkların hayati fonksiyonlarını ağır etkileyecek ölçüde olduğu ve yaralanmasının organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz alan müşteki Demirci, sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini, sanığın kendisinin hayatını bitirdiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Boyalı ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağdaş Boyalı’yı ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak neticeten 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

‘’Evde yatalağım, nasıl çalışayım?’’

Duruşmanın ardından koltuk değnekleriyle salondan çıkan İlyas Demirci, ‘’Ödül verdi arkadaşa helal olsun. Yürüyemiyorum. Beni sakat bıraktı, karşılığında 2 yıl o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok. Ben Perpa’da çalışmıyorum. Evde yatalağım, nasıl çalışayım?’’ ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi: Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin Boyalı'nın İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Davayı karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çağdaş Boyalı'yı ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Sanık avukatının sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etmesi üzerine itirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti. Mahkeme kararında, müştekinin beyanlarında kulağının parçalandığını ve işitme kaybının olduğunu beyan ettiğini, müştekide sürekli organ kaybının olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu raporu alındıktan sonra suç vasıf ve mahiyetinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirten mahkeme, sanık hakkında verilen HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararının kaldırılmasına, dava dosyasının yeniden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.