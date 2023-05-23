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Galatasaray'da Ankaragücü maçında şampiyonluk için özel prim

Galatasaray'da Ankaragücü maçında şampiyonluk için özel prim

Galatasaray’da yönetim Ankaragücü maçının kazanılması ve şampiyonluğun gelmesi halinde primle beraber toplam 50 milyon liralık ödeme yapmayı planlıyor.

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Süper Lig’de 2022-23 sezonun için Galatasaray’da tek hedef Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup edip şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı.

Yönetim, takımın son virajı galibiyetle dönmesi halinde takıma doping yapacak.

Prim için kasadan 50 milyon TL çıkacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10’ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda.

Ankaragücü deplasmanında da sarı-kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL’ye çıkacak. Bu durumda Galatasaray yönetimi, kazanılacak şampiyonlukla Fenerbahçe derbisini beklemeden 10 milyon TL de başarı bonusu ile sarı-kırmızılı takıma 50 milyon TL şampiyonluk primi dağıtacak.

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