Taşerona kadro ne zaman, kapsam genişledi, hangi taşeron işçiler kadroya girecek?

Taşeron kadro son dakika haberleri gelmeye başladı. Taşeron işçi kadro ne zaman sorusunun yanıtı Meclis'in açılış tarihi olarak belirlendi. Taşeron kadro kimleri kapsıyor, taşeron kadro şartları neler sorularının yanıtları da TBMM'de 28. Dönem çalışmaları başlar başlamaz açıklanacak. İşte taşeron kadro son haberler...

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Taşeron kadro haberleri 2023 yılında 100 bin taşeron işçiye kadro geliyor. Taşeron işçi kadro çalışmalarına ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Taşeron kadro şartları, taşeron kadro kimleri kapsıyor, taşeron kadro ne demek, taşeron kadro düzenlemesine belediye işçileri de dahil mi? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Türkiye'de 100 bine yakın taşeron işçi bulunuyor

Çoğu belediyede olmak üzere kamu işlerinde çalışan taşeron işçiler süreli sözleşmelere tabi çalıştırılıyor. Dolayısıyla iş güvenceleri de kısıtlı oluyor. Kısıtlı iş güvencesine karşın taşeron işçilerin büyük bir kısmı tehlikeli iş kollarında çalışıyor. Haliyle kamuda çalışan 100 bin taşeron işçi kadrolu statüsüne geçerek hem iş güvenliği hem de istihdam garantisi altına alınmak istiyor. Peki taşeron kadro haberleri 2023'de son durum ne? Taşeron işçilere kadro son durum hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin, ön çalışmaların tamamlandığını Meclis'in açıklamasıyla birlikte taşeron kadro sorununun çözümü için çalışmaların başlayacağını duyurdu. 100 bin taşeron işçinin kadrosu için ciddi bir yasal mevzuat değişikliği gerektiğinin altını çizen Vedat Bilgin, yasal mevzuat değişiklikleri için çalışmaların tamamlandığını, Meclis sürecinin başlaması sonrası hızla TBMM gündemine alınmaya hazır olduğunu duyurdu.

Taşerona kadro ne zaman?

Taşeron kadro ne zaman sorusunu yanıtı da belli oldu. Bakan Bilgin taşeron işçilere kadro ne zaman sorusunu yanıtı olarak TBMM'nin açılışını işaret etti. Peki Meclis ne zaman açıklacak? Yeni meclis 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçları'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te açılacak. Meclis'in açılması ve milletvekillerinin yemin etmesi sonrası başlayacak ilk çalışmalarda taşeron işçilere kadro gündeme gelecek.

Bakan Bilgin'den en son taşeron işçi açıklaması

Taşeron kadro son durum hakkında bilgi veren Bakan Bilgin, “100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek” dedi ve şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek."

Taşeron işçiye kadro şartları

Taşeron kadro şartları 2023 taşeron kadro kimleri kapsıyor? sorularının yanıtları da Meclis'in açılmasıyla belli olacak. Meclis'in çalışmalara başlaması sonrası taşeron işçilere kadro düzenlemesi önce Meclis komisyonlarına gelecek. Komisyon çalışmaları sırasında taşeron kadro şartları, kimleri kapsıyor? sorularının detaylarının da açıklanması bekleniyor.