Lokum kutusundan uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonda "hediyelik lokum" kutusu görünümündeki pakette 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Abone ol

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonda lokum kutusu içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde Türkiye'den yurt dışına gönderilen, alıcı ve göndericisi yabancı uyruklu şahıslara ait olan bir gönderi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde riskli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin yoğun tepki verdiği gönderi, detaylı aramaya tabi tutuldu. Dış kutusu ve içeriğiyle "hediyelik lokum" kutusu görüntüsü verilen pakette bulunan lokumların içerisinin uyuşturucuyla doldurulduğu tespit edildi. Yapılan detaylı analizde uyuşturucu türünün Afyon sakızı olduğu belirlendi.

Toplam ağırlığı 4 kilo 814 gram olan kutudaki lokum içerisinde, 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gönderici ve alıcı şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.