BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Böyle hırsızlık görülmedi! Caminin sadaka kutusunu çalarken halılar batmasın diye ayakkabılarını çıkarttılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Caminin sadaka kutusunu çalarken halılar batmasın diye ayakkabılarını çıkarttılar

Edirne'de caminin sadaka kutusunu ve elektronik eşyalarını çalmak için giren iki hırsızın halılar kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Edirne Şeyh Çelebi Camii'ne gelen yaşı küçük 3 hırsız, kimsenin olmadığı esnada caminin içine girdi. İmamın odasının kapısını zorlayıp açan hırsızlar, odada bulunan sadaka kutusunu ve mikrofonlu hoparlörü çalıp hızlıca camiden kaçtı.

Camiye geldiğinde kapıların açık olduğunu gören cami müezzini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızların camiye gelip kapıyı zorla açtığını ve sadaka kutusuyla birlikte mikrofonlu hoparlörü çaldığını gören müezzin, polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Camiye giren üç hırsızdan ikisinin girişte ayakkabısını çıkardığı, birinin ise caminin içinde ayakkabıyla dolaştığı kameralara yansıdı. Hırsızların imamın odasının kapısını zorlayıp içeri girdikleri daha sonra güvenlik kamerasını devre dışı bıraktıkları görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizlerindeki artış tedirgin ediyor! Aşı yüzünden mi oluyor? Uzmanı cevapladı!
Kalp krizlerindeki artış tedirgin ediyor! Aşı yüzünden mi oluyor? Uzmanı cevapladı!
Amasya'da acı kaza! Aracın çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti
Amasya'da acı kaza! Aracın çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti
AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim! Zafer Şahin açıkladı
AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim! Zafer Şahin açıkladı
İzmir'de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor
İzmir'de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor
Pendik'te lüks araç alev aldı! Herkesin gözü önünde cayır cayır yandı
Pendik'te lüks araç alev aldı! Herkesin gözü önünde cayır cayır yandı
Ataşehir’de “2. Caz ve Sinema Günleri” başladı!
Ataşehir’de “2. Caz ve Sinema Günleri” başladı!
Ölümden kıl payı kurtuldular! Yol kenarına uçan araç takla attı: 2 yaralı
Ölümden kıl payı kurtuldular! Yol kenarına uçan araç takla attı: 2 yaralı
Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu
Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu
Tartıştığı iki kadını arabada darp etti! Kadınları arabadan attı bir de caddede darp etti
Tartıştığı iki kadını arabada darp etti! Kadınları arabadan attı bir de caddede darp etti
"Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon lira dolandırdı
"Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon lira dolandırdı
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu