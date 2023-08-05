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Amasya'da acı kaza! Aracın çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti

Amasya'da acı kaza! Aracın çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti

Amasya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki aracın çarptığı bedensel engelli kadın yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Faruk Emre C. (18) yönetimindeki 05 ACS 668 plakalı otomobil, İlçe merkezine bağlı Hürriyet Mahallesi Hacı Mustafa Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Emine Gündüz'e (53) çarptı.

Ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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