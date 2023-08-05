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Yoğun bakımda iken 'dede' oldu! Süleyman Özışık, hastane odasında torunun kulağına ezan okuou

Gazeteci Süleyman Özışık, kansere yenik düştü e tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özışık tedavi sürecinde 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra o 2 günlük süreçte 'dede' olduğunu öğrenmişti. Özışık, torunun kulağına hastane odasında ezanını okumuştu.

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Kansere yakalanarak vefat eden İnternethaber'in kuruluşunda büyük emeği olan gazeteci Süleyman Özışık, yoğun bakımda yatarken 'dede' olmuştu. Özışık, torunun ilk kez gördüğü hastane odasında kulağına ilk ezanını da okumuştu. Özışık o anları kendi Youtube kanalında şu notla yayınlamıştı:

Bana hastane odasında kulağına ezan okumak düştü

- Ben hastane yoğun bakım ünitesindeyken kızım Kübra ile damadım (oğlum) Barış'ın oğlu dünyaya geldi. Kulağına ezan okumak ve ismini söylemek için benim hastaneden çıkmamı beklediler.

- Taburcu olmam gecikince bu kez torunumu bana getirdiler. Bana da hastane odasında kulağına ezan okumak düştü.

- Allah vatanına milletine dinine diyanetine bağlı hayırlı bir evlat eylesin inşallah...

Ben hastane yoğun bakım ünitesindeyken kızım Kübra ile damadım (oğlum) Barış'ın oğlu dünyaya geldi. Kulağına ezan okumak ve ismini söylemek için benim hastaneden çıkmamı beklediler. Taburcu olmam gecikince bu kez torunumu bana getirdiler. Bana da hastane odasında kulağına ezan okumak düştü. Allah vatanına milletine dinine diyanetine bağlı hayırlı bir evlat eylesin inşallah...

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