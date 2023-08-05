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AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak

AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı.

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Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı.

Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu.

Ceza 4 hafta içinde açıklanacak

Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza 4 hafta içinde açıklanacak.

AB Komisyonu nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu.

Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

Dezenformasyonla mücadele amaçlanıyor

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.

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