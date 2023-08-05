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Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu

Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu

Kanser hastalığına yenilerek vefat eden gazeteci Süleyman Özışık'ın cenaze programı belli oldu. Özışık, bugün ikindi namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede vefat etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kansere yenilen Süleyman Özışık'ın acı haberini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık duyurdu. 

Süleyman Özışık'ın cenaze programı da belli oldu. Süleyman Özışık'ın cenaze namazı Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden bugün ikindi namazına kılınacak. Süleyman Özışık'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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