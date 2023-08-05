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Rahmetli Süleyman Özışık 15 Temmuz destanını böyle anlatmıştı

İnternethaber'de çok büyük emeği olan gazeteci Süleyman Özışık yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazeteci Süleyman Özışık'ın vefatının ardından sosyal medyada, 15 Temmuz'a ilişkin yapmış olduğu o efsane konuşma yeniden viral oldu.

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Süleyman Özışık katıldığı bir konferansta 15 Temmuz'da yaşananları kendi tanık olduğu olaylarla dinleyenlere anlatmıştı. O konuşma 15 Temmuz'un her yıl dönümünde hatırlandığı gibi vefatının ardından da tekrar gündeme geldi.

Süleyman Özışık 15 Temmuz gecesi yaşananları katıldığı bir konferansta anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda canını kurtardığına vurgu yapan Süleyman Özışık'ın anlatımını dinleyenler derinden etkilenmişti.

Gencecik insanların korkmadan kurşunların önüne atladığını anlatan Süleyman Özışık, dünyada son abdestini alıp ölüme bu kadar kolay giden bir başka millet olmadığını ifade etmişti. Süleyman Özışık'ın 15 Temmuz'a ilişkin yapmış olduğu bu açıklamalar salonda bulunan herkesin gözlerinin yaşarmasına neden olmuştu. 

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle uzun süredir çok sevdiği mesleğine bile uzak kalan Süleyman Özışık'ın ölüm haberi sevenlerini de derinden yaraladı. Vefat haberini duyan vatandaşlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaparken, 15 Temmuz'a ilişkin yapmış olduğu bu efsane konuşma da en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

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