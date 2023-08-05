Süleyman Özışık kansere yakalandığını nasıl öğrendi? Yoğun bakımdan çıkınca anlatmıştı...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, kansere yakalandıktan sonra 12 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkar çıkmaz hastalığını nasıl öğrendiğini, yaşadığı ilk duyguları, yoğun bakım sürecini anlatmıştı. İşte Süleyman Özışık'ın ağzından hastalık süreci...

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12 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hasta yatağında kardeşi Mehmet Özışık'a konuşan Süleyman Özışık, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine gelen binlerce mesajdan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Kendisini en çok kahreden şeylerden birinin seçim sürecine bir katkı verememek olarak açıklayan Süleyman Özışık, kendisine gelen her bir mesaj ve iyi dilekler için teşekkür etmeyi ihmal etmemişti. İşte o videodan satır başları...

Hastalığımı ilk öğrendiğim an...

- 17 Şubat 2023 tarihinde doktor gözlerimin içine bakarak "Süleyman Özışık sen kanser olmuşsun" dediğinde, ayaklarımdan tepeme doğru bir yanma hissettim.

- Hemen arkamda ağabeyim Hadi Özışık'ın nasıl acı çektiğini kalp gözümle gördüm. O gün bugündür hastanede tedavi görüyorum.

- 12 günlük yoğun bakım sürecim, yaşadıklarım... Mehmet Özışık'a her şeyi anlattım, bundan sonra anlatmaya devam edeceğim...