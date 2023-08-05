BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  MEDYA

Süleyman Özışık kansere yakalandığını nasıl öğrendi? Yoğun bakımdan çıkınca anlatmıştı...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, kansere yakalandıktan sonra 12 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkar çıkmaz hastalığını nasıl öğrendiğini, yaşadığı ilk duyguları, yoğun bakım sürecini anlatmıştı. İşte Süleyman Özışık'ın ağzından hastalık süreci...

Abone ol

12 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hasta yatağında kardeşi Mehmet Özışık'a konuşan Süleyman Özışık, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine gelen binlerce mesajdan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Kendisini en çok kahreden şeylerden birinin seçim sürecine bir katkı verememek olarak açıklayan Süleyman Özışık, kendisine gelen her bir mesaj ve iyi dilekler için teşekkür etmeyi ihmal etmemişti. İşte o videodan satır başları...

Hastalığımı ilk öğrendiğim an...

- 17 Şubat 2023 tarihinde doktor gözlerimin içine bakarak "Süleyman Özışık sen kanser olmuşsun" dediğinde, ayaklarımdan tepeme doğru bir yanma hissettim.

- Hemen arkamda ağabeyim Hadi Özışık'ın nasıl acı çektiğini kalp gözümle gördüm. O gün bugündür hastanede tedavi görüyorum.

- 12 günlük yoğun bakım sürecim, yaşadıklarım... Mehmet Özışık'a her şeyi anlattım, bundan sonra anlatmaya devam edeceğim...

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak
AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak
Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu
Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti! Süleyman Özışık kimdir?
Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti! Süleyman Özışık kimdir?
İngiliz medyasından Hakan Fidan yazısı: Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip
İngiliz medyasından Hakan Fidan yazısı: Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip
ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na sert sözler
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na sert sözler
Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım!
Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım!
Trump açılan davalarla ilgili Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı
Trump açılan davalarla ilgili Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı
Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu
Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu
ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti
ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti
Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi
Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi
Ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı!
Ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı!