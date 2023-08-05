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Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde biri kadın biri erkek iki genç, aracın içinde göğüslerinden vurulmuş vaziyette ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Emirler köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki araçtan şüphelenen köy sakinleri, aracın yanına gittiklerinde aracın içerisindeki iki cesetle karşılaştı.

Vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, göğüs kısımlarından vurulan biri kadın iki kişinin öldüklerini tespit etti.

Yapılan incelemede cesetlerin Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24) ait olduğu anlaşıldı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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