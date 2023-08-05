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Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Gaziantep'te, aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında kayınbiraderleri ile kavga eden bir şahıs, kavgayı ayırmak isteyen komşusunu bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komşu hayatını kaybederken, olay sonrası maktulün yakınlarının hastaneye akın etmesi ve sonrasında çıkan kargaşa nedeniyle acil servis 3 saat hizmete kapatıldı.

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Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve eşiyle bir takım sorunlar yaşayan İrfan P. isimli şahıs, kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan saldırgan İrfan P., kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ile eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı. Zanlı, olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Kerim Şentürk'ü de birkaç bıçak darbesiyle yaraladı.

Kavgayı ayırmaya çalışan komşu kurtarılamadı

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan komşu Kerim Şentürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane acil servisi 3 saat hizmet veremedi

Acı haberi alan maktulün yakınları hastaneye akın etti. Bu esnada hastanede çıkan kargaşa giderek büyüyünce acil servise çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşanan kargaşa nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alarak acil servisi hizmete kapattı. Acil servis, ortalığın sakinleşmesiyle birlikte 3 saat sonra tekrar vaka kabulüne başladı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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