BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Pendik'te lüks araç alev aldı! Herkesin gözü önünde cayır cayır yandı

Pendik'te lüks araç alev aldı! Herkesin gözü önünde cayır cayır yandı

Pendik'te yakıt kaçağı olan lüks araç seyir halindeyken alev aldı. Herkesin gözü önünde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, İstanbul Pendik'te Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Audi marka 06 ASC 166 plakalı sürücüsü Mustafa Y. seyir halindeyken bir anda aracın arka tarafında dumanların çıktığını gördü.

Aracı sağa çekip duran sürücü Mustafa Y. bir anda aracın arka tarafının yandığını gördü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Uzun uğraşlar sonucunda yanan araç söndürülürken aracın yanma sebebinin yakıt kaçağından olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracın içinde bulunan Volkan Yıldız, "seyir halinde geliyorduk, bir baktım arabanın arkasından duman geliyor. Sağa çektim. Bir baktım ateş yükseldi. Mazot kaçağı varmış araçta, yapacak bir şey yok hayırlısı böyleymiş cana geleceğine mala gelsin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ataşehir’de “2. Caz ve Sinema Günleri” başladı!
Ataşehir’de “2. Caz ve Sinema Günleri” başladı!
Ölümden kıl payı kurtuldular! Yol kenarına uçan araç takla attı: 2 yaralı
Ölümden kıl payı kurtuldular! Yol kenarına uçan araç takla attı: 2 yaralı
Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu
Sivas'ta bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu
Tartıştığı iki kadını arabada darp etti! Kadınları arabadan attı bir de caddede darp etti
Tartıştığı iki kadını arabada darp etti! Kadınları arabadan attı bir de caddede darp etti
"Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon lira dolandırdı
"Türbülans" vurgunu! Yerli Elizabeth Holmes, 20 milyon lira dolandırdı
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Komşu aile içi kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Yoğun bakımda iken 'dede' oldu! Süleyman Özışık, hastane odasında torunun kulağına ezan okuou
Yoğun bakımda iken 'dede' oldu! Süleyman Özışık, hastane odasında torunun kulağına ezan okuou
Rahmetli Süleyman Özışık 15 Temmuz destanını böyle anlatmıştı
Rahmetli Süleyman Özışık 15 Temmuz destanını böyle anlatmıştı
Süleyman Özışık kansere yakalandığını nasıl öğrendi? Yoğun bakımdan çıkınca anlatmıştı...
Süleyman Özışık kansere yakalandığını nasıl öğrendi? Yoğun bakımdan çıkınca anlatmıştı...
AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak
AB'den TikTok'a ağır ceza yolda! 4 hafta içinde açıklanacak
Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu
Süleyman Özışık vefat etti! Özışık'ın cenaze programı belli oldu