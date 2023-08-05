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AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim! Zafer Şahin açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan 5 isim! Zafer Şahin açıkladı

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, konuk olduğu programda 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olması muhtemel isimleri sıraladı.

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2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlayan AK Parti'de aday adayları şekillenmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir adaylığı için adı geçen bazı isimleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin aktardı.

Fahrettin Koca, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Murat Kurum, Şadi Yazıcı

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Şahin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara için de geçiyor" dedi.

Erdoğan kapsamlı bir anket yaptırıyor

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi.

Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

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