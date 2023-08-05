Fenerbahçe, İtalyan yıldız Jorginho'nun peşinde! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in devlerinde transfer hareketliliği sürüyor. Birçok önemli yıldız için temasların sürdüğü dönemde Fenerbahçe ile gündeme gelen son isim Arsenal'ın İtalyan yıldızı Jorginho oldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Devlerin kadroya kattıkları isimler kadar katmayı planladığı isimler de üst düzey profilleriyle dikkat çekiyor. Gündeme gelen son isim Arsenal'dan Jorginho oldu.

Geride kalan sezonun devre arasında Chelsea'den 11.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'a transfer olan Jorginho, İngiliz ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor. Takımdaki öncelikli rolünü kaybeden Jorginho'nun ayrılık isteğini kulübe ilettiği aktarılmakta.

Arsenal'da yeni sezonun kadro planlamasında öncelikli bir role sahip olmayan Jorginho'ya Süper Lig'den talip çıktı. Süper Lig devi, Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Jorginho için devredeki kulübün Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumuna ilişkin araştırmaların başladığı ifade edilirken ilk temas da gerçekleşti. Fenerbahçe, 31 yaşındaki orta sahanın transfer durumuna ilişkin bilgi aldı.

Jorginho kimdir?

20 Aralık 1991 tarihinde Imbituba'da dünyaya gelen Jorginho profesyonel futbol kariyerine Hellas Verona'da start verdi. Jorginho daha sonra Sambonifacese, Napoli, Chelsea ve Arsenal kadrolarında yer aldı.

İtalya A Milli Takımı'nda 48 maçta görev yapan Jorginho söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

200 maç barajını aştığı Chelsea'de 213 maçta izlediğimiz Jorginho, Napoli formasını 160 maçta terletti. Hellas Verona'da 96 maça çıkan Jorginho, Sambonifacese'de 31 maçta süre aldı.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 2021 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.