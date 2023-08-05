Süleyman Özışık en zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi! Taziye mesajları...

YUSUF KAPLAN: Süleyman Özışık vefat etti. Bir süredir kanserle mücadele ediyordu. En zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi; zorluk, yokluk içinde bu dünyaya veda etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, kardeşi Hadi Özışık'a başsağlığı ve sabır diliyorum.