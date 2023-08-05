Süleyman Özışık en zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi! Taziye mesajları...
Gazeteci Süleyman Özışık'ın vefatının ardından taziye mesajları yağdı. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan "En zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi; zorluk, yokluk içinde bu dünyaya veda etti" derken, Ersoy Dede "Güzel insandı Süleyman Özışık…" ifadelerini kullandı.
İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede vefat etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kansere yenilen Süleyman Özışık'ın acı haberini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık duyurdu. Ardından meslektaşlarından , siyasilerden ve vatandaşlardan taziye mesajları yağmaya başladı.. İşte o mesajlardan bazıları...
YUSUF KAPLAN: Süleyman Özışık vefat etti. Bir süredir kanserle mücadele ediyordu. En zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi; zorluk, yokluk içinde bu dünyaya veda etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, kardeşi Hadi Özışık'a başsağlığı ve sabır diliyorum.
CEM KÜÇÜK: Yazması çok zor. Gazeteci arkadaşımız Süleyman Özışık vefat etti. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun.
ERSOY DEDE: Türk basını kıymetli bir yazarını ben de bir dostumu kaybettim.. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim.. Güzel insandı Süleyman Özışık… çok üzgünüm