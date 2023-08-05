Melek Baykal ve Tamer Levent'e Yaşam Boyu Başarı ve Onur ödülleri

İSTANBUL Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında oyuncu Melek Baykal ve Tamer Levent'e ödül verildi.

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Kültür Park Amfi Kemal Sunal Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, topluma mal olmuş, kültür ve sanata değer katan sanatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Akgün, Melek Baykal'a "Kültür Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü, Tamer Levent'e de "Kültür Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü takdim etti.

Baykal, ödülü aldıktan sonra "Gerçekten burada olmak heyecan verici. Tiyatroda olmaya benzemiyor. Ben en başta burada olma sebebim olan Büyükçekmece halkına çok teşekkür ediyorum. Sahnelerde var olma sebebimiz Atatürk'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tamer Levent ise "24 yıldır süren böyle bir festivalin bu gecesinde ödül almaktan çok mutluyum. Bu ödül, bizim yaptığımız çalışmaların sizler tarafından takdir edildiğini ve hep birlikte olduğumuzu gösteriyor. Bu ödülü paylaşmak bize moral, sevinç veriyor ve daha fazla bir şey yapma umudu yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından şarkıcı Yaşar ve Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız Işığında Çocuk Korosu konser verdi.

Festival bu akşam Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması ödül töreniyle sona erecek.