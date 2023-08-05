Asırlık oyuk merak uyandırdı! Kimin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk definecilerin uğrak noktası oldu

Sivas Yıldızeli'nde asırla önce çekiçle yapılan ve kimlerin yaptığı bilinmeyen gizemli oyuk vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Bakırcıoğlu köyünde bulunan ve kral mezarlarını andıran oyuk dikkat çekiyor. Köy girişinde bulunan dağ üzerinde oyularak yapılan taş oda dikdörtgen kapısı ile köyün girişinde ziyaretçileri karşılıyor.

Kademeli kapı işlemesi olan ve içerisi kubbe şeklinde olan oyuğun kimler tarafın ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köyde yaşayan vatandaşlar gizemli oyuğun incelenmesini istiyor.

“Çekiçle oyulmuş”

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Veysel Koç, birilerinin burayı oyduğunu ama kim tarafından yapıldığını bilmediğini ifade ederek, “Biz buraya taş oda diyoruz. Bir insan çekiçle burayı oymuş.

İçerisi normal bir çocuk odası kadar ve kubbe şeklinde. İçeride ses çok güzel yankı yapıyor. Biz çocukken sürekli içerisine giriyorduk. İçerisinde taştan başka hiçbir şey yok. Biz alıştık ama köye ilk kez görenlerin dikkatini çekiyor. Arabayı buraya park edip bize soruyorlar" dedi.