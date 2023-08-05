Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 26 zanlı tutuklandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 7 saatlik operasyonda 26 şüpheli isim gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemle