Arkadaşların kavgası faciayla bitti! Arkadaşını defalarca kez bıçakladı

Çorum'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki arkadaşın kavgasında bir kişi tartıştığı arkadaşını kolundan bacağından ve göğsünden bıçakladı.

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Alınan bilgiye göre, bir süre önce aralarında husumet arkadaşlar Furkan K. ve Furkan Y, Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Y, adaşını bıçakla göğüs, bacak ve kolundan yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı Furkan K, çevrede bulunanlar tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Furkan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.