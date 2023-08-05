BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Samsun Üniversitesi ile Spor Toto arasında reklam sözleşmesi imzalandı

Samsun Üniversitesi ile Spor Toto arasında reklam sözleşmesi imzalandı

Samsun Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında reklam sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

Abone ol

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ballıca Kampüsünde yapımına başlanan spor kompleksleri için reklam sözleşmesi yapıldığı duyuruldu.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ün imzaladığı reklam sözleşmesi ile öğrencilere sunulan imkanların artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Aydın, "Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e üniversitem adına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 26 zanlı tutuklandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 26 zanlı tutuklandı
Kovid-19 cezaları iade edilecek! 31 Aralık 2024 son gün!
Kovid-19 cezaları iade edilecek! 31 Aralık 2024 son gün!
Arkadaşların kavgası faciayla bitti! Arkadaşını defalarca kez bıçakladı
Arkadaşların kavgası faciayla bitti! Arkadaşını defalarca kez bıçakladı
MSB paylaştı! Yakalanan PKK'lı kadın teröristten 'Türk askeri' itirafı: İlk yaptıkları şey...
MSB paylaştı! Yakalanan PKK'lı kadın teröristten 'Türk askeri' itirafı: İlk yaptıkları şey...
Türkiye'nin kiraz ihracatı 205 milyon dolara ulaştı!
Türkiye'nin kiraz ihracatı 205 milyon dolara ulaştı!
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu! 140 parça uyuşturucu madde ele geçirildi
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu! 140 parça uyuşturucu madde ele geçirildi
Bir zamanların ünlü süper emeklileri asgari ücretin altında kaldı
Bir zamanların ünlü süper emeklileri asgari ücretin altında kaldı
Melek Baykal ve Tamer Levent'e Yaşam Boyu Başarı ve Onur ödülleri
Melek Baykal ve Tamer Levent'e Yaşam Boyu Başarı ve Onur ödülleri
Fenerbahçe, İtalyan yıldız Jorginho'nun peşinde! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe, İtalyan yıldız Jorginho'nun peşinde! Görüşmeler başladı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
İzmir'de aranan hırsız polise yakalanmamak için intihar etti
İzmir'de aranan hırsız polise yakalanmamak için intihar etti
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi açıldı