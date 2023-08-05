Kılıçdaroğlu CHP tabanını coşturacak açıklama yapacak!

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de zor günler geçiren Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. CHP’nin üst düzey yöneticisinden tv100’e özel açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, tabanı heyecanlandıran bir açıklamada bulunacak.

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tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı.

CHP’nin üst düzey yöneticisinden tv100'e özel yapılan açıklamalara göre;

"Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek."

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini CHP'ye yakınlığılıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, aynı programda değerlendirdi.

Sevinç "Sayın Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetmiş 13 yıldır Genel Başkan, 2 kere tüzük değiştirmiş, şimdi ‘3. kez tüzük değiştireceğim, öyle demokratik bir tüzük yapacağım ki herkes coşacak’ diyor tüzükle seçim kazanılır mı?" dedi.

Şaban Sevinç: "Örgüte siyasi rüşvet sunuyor"

Sunucu Cansu Canan Özgen'in "Neden bu değişiklikleri yapıyor?" sorusuna Sevinç, "Değişim taleplerinin önünü kesmek için yapıyor. Toplumda değiştirilmesi istenen şey Kılıçdaroğlu genel merkez ve onların siyaset anlayışının değişmesini istiyor. Kendisinin ve siyasetinin değiştirilmemesi izin adeta örgüte siyasi rüşvet sunuyor." diye cevap verdi.