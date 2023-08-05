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Görenlerin yüreği ağzına geldi! Çay yüklü aracın üzerinde seyahat ettiler

Görenlerin yüreği ağzına geldi! Çay yüklü aracın üzerinde seyahat ettiler

Artvin'de çay dönüşü hafif ticari araca sığmayan iki kişi aracın tavanına koyulan çay bohçalarının üzerinde yolculuk yaptı.

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Artvin Arhavi'nin Kavak köyü yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Aracın iç ve üstü bölümü çay bohçalarıyla dolarken, bagaj kapağı açık bir şekilde ilerliyor. Bu yetmezmiş gibi aracın üst bölümünde bulunan çay bohçalarını üzerinde oturan iki kişinin yolcuğu ise görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Yolda seyreden bir başka sürücünün kaydettiği görüntüler görenlere "Pes" dedirtti.

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