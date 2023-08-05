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Av tüfeği sahiplerine Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Eylül uyarısı

Av tüfeği sahiplerine Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Eylül uyarısı

Av tüfeği sahibi vatandaşların mağdur olmaması için Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Eylül tarihine kadar ruhsatları yenileme uyarısı yaptı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda şunlar kaydedildi;
“Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01.09.2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir."

"Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01.09.2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince; Tüfek muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak. Tüfeğin 1 ay içerisinde ruhsatlandırılması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçecektir.”

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