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6 yıldır birliktelerdi damat nikaha 1 gün kala kaçtı gelin hemen harekete geçti

6 yıldır birliktelerdi damat nikaha 1 gün kala kaçtı gelin hemen harekete geçti

İstanbul'da yaşayan grafik tasarımcısı gelin, nikaha bir gün kala ortadan kaybolan damattan masraflarını icra yoluyla alıp, dolandırıcılık davası açtı.

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Evlilik hayali kurduğu nişanlısı tarafından nikaha bir gün kala terk edilen Emel E., davacı oldu. Genç kadın, kaçak damattan mahkeme yoluyla 1.5 milyon lira aldı.

İstanbul'da yaşayan grafik tasarımcısı Emel E., 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

TRTHABER'in haberine göre damat, nikaha bir gün kala ortadan kayboldu. Evlilik hayalleri kurduğu adam tarafından haber dahi verilmeden terk edilen genç kadın, günlerce uğraşsa da damada ne telefonla ne de sosyal medya üzerinden ulaşabildi. Tam bir ay sonra telefonunu açan firari nişanlı, evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. 

Savcılık soruşturma başlattı

6 yıllık ilişkisinde maddi olarak ağır bir borç altına girdiğini iddia eden Emel E., süreci yargıya taşıdı. Nişanlısına verdiği yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı geri isteyen kadın, parayı tahsil etmek için icra takibi başlattı. Bununla da kalmayan kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' suçundan eski nişanlısından şikayetçi oldu. Emel E. başlattığı icra takibi sayesinde ödediği tüm parayı geri alırken, savcılık ise eski nişanlı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

"Evlilik vaadiyle dolandırdı"

Emel E.'nin avukatı Gizem Gonce, müvekkilinin evlilik vaadiyle kandırıldığını belirtti. Gonce, "Bundan dolayı biz bir icra takibi yaparak gönderilen miktar üzerinden kendisine bu banka kanalıyla ödenen paranın iadesinin yapılmasını talep ettik. İcra takibi de kesinleşti" dedi.

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