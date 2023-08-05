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Hulki Cevizoğlu'ndan Disney Plus'a ses çıkarmayan sanatçılara: Para uğruna Atatürk'ü sattınız mı?

Hulki Cevizoğlu'ndan Disney Plus'a ses çıkarmayan sanatçılara: Para uğruna Atatürk'ü sattınız mı?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Disney Plus'ın Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı almasıyla ilgili sanatçıların tepki göstermemesine ateş püskürerek, "Sizin dizilerinizde 'Disney Plus'ta yayınlanıyor aman bizim dizilerimize bir şey olur biz para kazanamayız' diye Atatürk'ü 3 kuruşa feda mı ettiniz?" dedi.

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"Atatürk" dizisini Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek platformunda yayınlamama kararı Disney Plus'a tepkiler sürüyor.

Skandal karar Haber Global ekranlarında değerlendirildi. Programın konuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Disney Plus'a ses çıkarmayan sanatçılara tepki gösterdi.

Siz menfaat Atatürkçüsü müydünüz?

Seçim öncesi hükümet aleyhtarı kampanyalarda Atatürkçü olduğunu söyleyen sanatçıların Disney Plus'a yönelik protestolarda ortalıkta görünmediğini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:    

"Nerede Tarkan şimdi Atatürk'e karşı iftiralar ediirken? Niye Atatürk'e sahip çıkmıyor? Sözde Ermeni lobisi olunca dillerini mi yuttular? Dilsiz şeytana mı döndüler? Şahan Gökakar nerede? Ortalığı ayağa kaldırıyorlardı. Aslı Enver, Halit Ergenç... Atatürk filimlerin çeviriyordunuz Türkiye'de. Niye sesiniz çıkmıyor arkadaşlar, değerli sanatçılar. Atatürk'a hakaret edilirken. Siz menfaat Atatürkçüsü müydünüz?

Atatürk'ü 3 kuruşa feda mı ettiniz?

Sizin dizilerinizde 'Disney Plus'ta yayınlanıyor aman bizim dizilerimize bir şey olur biz para kazanamayız' diye Atatürk'ü feda mı ettiniz 3 kuruşa? Goygoycu Atatürkçülük diyordum ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. 

"Ağır konuşuyorum değil mi ama hakettiler"

Atatürk'ü kendilerine çıkar malzemesi yaptıkları ortaya çıktı. Türk televizyonlarında Atatürk ile ilgili dizi yaparken Atatürkçü olduğunuz için değilmiş demek ki. Parayı öyle aldınız. Bir de Atatürkçüleri kandırayım yaşasın Atatürk diyerek filmimi izlesinler, reyting yapalım gişe yapalım. Para için mi yaptınız. Para uğruna Atatürk'ü o kelimeyi kullanacağım kusura bakmayın. Para uğruna Atatürk'ü sattınız mı? Ağır konuşuyorum değil mi ama hakettiler."

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