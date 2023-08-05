Eskişehir’de hava sıcaklığı 46 dereceyi görecek!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı son verilerine göre, Eskişehir’de hava sıcaklığı 46 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 9 derece artması bekleniyor. Yayınlanan hava tahmin raporunda yapılan uyarıda, kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi.

Eskişehir’de gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları 46 derece ile Sarıcakaya, 43 derece ile Mihalgazi ilçelerinde bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı ise 33 derece ile Mihallıççık İlçesi'nde bekleniyor. Ayrıca merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı'nda hava sıcaklığının 38 derece olacağı belirtildi.