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Akrabaların kıraathane kavgası kanlı bitti! Akrabasını karnından bıçakladı

Akrabaların kıraathane kavgası kanlı bitti! Akrabasını karnından bıçakladı

Denizli'de kıraathane sahibi olan iki akraba aralarında çıkan tartışma yüzünden birbirine girdi. Büyüyen tartışma kavgaya dönerken alkollü olduğu bilinen şahıs akrabasını bıçakla yaraladı.

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Olay, dün gece geç saatlerde Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Ç. akrabası ve kendisi gibi kıraathane işletmecisi olan Cafer T.’nin kıraathanesine gitti.

Alkollü olduğu ileri sürülen Ali Ç., karşısında gördüğü Cafer T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın alevlenmesiyle Ali Ç., eline aldığı bıçak ile Cafer T.’yi karın bölgesinden yaraladı.

Kıraathanede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı, ambulansla Denizli Servergazi Hastanesi’ne kaldırdı. Cafer T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan Ali Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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