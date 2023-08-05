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Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı

Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı

Malatya'da kayısı hasadı kayısı üreticisi hasat için kullandığı aparatın kalkması ile traktör ve aparatın arasında kaldı. Meydana gelen kazada üretici hayatını kaybetti

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Kaza, Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, Hasan Basri Bulut (62) kendisine ait kayısı bahçesinde traktörün arkasına taktığı kayısı silkeleme aparatıyla hasada başladı.

Bulut, kayısı silkelediği sırada, aparatın hidroliğinin kalkması nedeniyle aparat ile traktörün tekeri arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, talihsiz adamın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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