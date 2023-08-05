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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı

İstanbul'da bir hırsız alışveriş merkezi restoranında yemek yiyen kadının çantasını rahat hareketlerle çaldı. hırsızlık anlarındaki rahatlık AVM kameralarına yansıdı.

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Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin restoran kısmında yaşandı. Şüpheli bir şahıs restoranda oturan kadının çantasını gözüne kestirerek etrafı kolaçan etti. Ardından şahıs, sandalyeye asılı halde olan çantayı rahat tavırlarla çalarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen Bedr E. S. isimli şahıs, Fatih'te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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