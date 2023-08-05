BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  SPOR

KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!

KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), amatör sporlar ve milli sporculara sponsor olduğu, çeşitli destekler verildiği bildirildi.

Abone ol

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in kurum içinde çeşitli spor dallarıyla ilgilenen çalışanlarına verdiği desteğin yanı sıra Karabük'ün milli sporcularına da sponsor olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Sporcuların ilgilendikleri dallarda elde ettikleri başarıların KARDEMİR'e ayrı bir güç sağladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Son olarak desteklerimiz arasında 12-25 Temmuz tarihlerinde Brezilya'nın Minas şehrinde gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı da yer aldı. Karabüklü sporcu gençlerimiz Furkan Büyükgöze, Hale Nur Küçüksevgili, Telli Nur Ataş, Mahmut Sert'in de yer aldığı Karabük Folklor Gençlik ve Spor Kulübüne, sporcularımızın 2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımlarını desteklemek amacıyla nakdi destek sağlandı. KARDEMİR'in desteğini yanıtsız bırakmayan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı sporcusu Furkan Büyükgöze, 17 ülke 47 sporcu içerisinde tek erkekler dünya ikincisi olarak ülkemize madalyayla döndü."

ÖNCEKİ HABERLER
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!
Aydın Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı!
Aydın Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı!
Niğde'de doğal gaz boru hattında patlama: 1 yaralı!
Niğde'de doğal gaz boru hattında patlama: 1 yaralı!
Eskişehir’de hava sıcaklığı 46 dereceyi görecek!
Eskişehir’de hava sıcaklığı 46 dereceyi görecek!
Ağlatan dolandırıcılık! Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler: 320 bin TL'si gitti
Ağlatan dolandırıcılık! Hem parasını aldılar hem de kredi çektiler: 320 bin TL'si gitti
Citroen My Ami Buggy, Türkiye'de online satışa açılıyor!
Citroen My Ami Buggy, Türkiye'de online satışa açılıyor!
Akrabaların kıraathane kavgası kanlı bitti! Akrabasını karnından bıçakladı
Akrabaların kıraathane kavgası kanlı bitti! Akrabasını karnından bıçakladı
Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor!
Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor!