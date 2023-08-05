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Manchester United'dan, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a resmi teklif

Manchester United'dan, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a resmi teklif

İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır’a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesinde 6 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Milli kalecinin henüz kararını vermediği öğrenildi.

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Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. 

Gelen bilgilere göre Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

'6 milyon Euro'

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

Livakovic transferi gerçekleşirse...

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

Yollar ayrılabilir

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.

40 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezon sakatlandığı bölüme kadar toplamda 40 karşılaşmada forma giyen Altay Bayındır kalesinde 45 gol gördü. Tecrübeli eldiven 14 karşılaşmada kalesine gole kapattı.

Kaynak: Takvim

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