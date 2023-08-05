BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  SPOR

Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!

Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!

İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Josko Gvardiol’u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Abone ol

Premier Lig temsilcisi Manchester City, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 21 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol’u kadrosuna kattığını bildirdi. Manchester ekibi savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gvardiol, çocukluğundan beri İngiltere’de futbol oynamayı hayal ettiğini söylerken, Pep Guardiola ile çalışmanın da harika olacağını belirtti. Söz konusu transfer sonrası Gvardiol yakından takip ettiklerini ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu aktaran Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain, "Josko'yu Manchester City'ye getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Geride kalan sezonda 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Leipzig ile 30’u Almanya Bundesliga, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5’i Almanya Ulusal Kupası olmak üzere toplam 41 maçta forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi. Hırvat futbolcu, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin 3. olmasında büyük katkı sağlarken, kariyerinde büyük bir çıkış yaptığı turnuvanın son maçı olan Fas karşısında 1 gollük katkı sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!
Aydın Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı!
Aydın Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı!
Niğde'de doğal gaz boru hattında patlama: 1 yaralı!
Niğde'de doğal gaz boru hattında patlama: 1 yaralı!