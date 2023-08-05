BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Düğün hastanede bitti! Halay başı kavgası tekme tokat kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı

Düğün hastanede bitti! Halay başı kavgası tekme tokat kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de düğün salonunda kavga çıktı. halay başı olmak için tartışan iki kişinin tartışması tekme tokat kavgaya döndü. Kavgada iki kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerin Kanarya Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün esnasında 'halay başı olma' konusunda iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı.

Bir süre sonra sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı araya giren polis ve vatandaşlar ayırdı. Kavga sırasında yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı polis ise tarafları gözaltına aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Düğün salonunda başlayan tartışma cadde üzerinde devam ederken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan olaylar neticesinde 2 kişi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslar ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Tarafların kavgası ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayı görgü tanıklarından Mehmet Kahraman, dün“ Ben burada manavım baktım burada ses çıktı, sonra içeriden bir genç çıkardılar ondan sonra birbirlerine girdiler sonra polis geldi kavganın neden çıktığını bilmiyorum. Bende dükkanımı kapattım evime gittim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!
Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Bakan Ali Yerlikaya net konuştu: "Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz"
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Çanta çalan AVM hırsızı kameralara yakalandı
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!
Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!