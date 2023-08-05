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Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

MANİSA'da kara yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Elim kazaya yaşamını yitiren kadının Mersin’in Tarsus ilçesinden mevsimlik işçi olarak Kula’ya geldiği, dinlenme tesisinde yolcu otobüsünde indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken başka bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolu'nda bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Tarsus ilçesinden mevsimlik işçi olarak eşi Hammadi Ece (54) ile birlikte Kula’ya gelen ve dinlenme tesisinde otobüsten inen Hadice Ece (54), kara yolunun karşısına geçmek isterken Uşak’tan İzmir istikametine seyir halindeki Ü.A. (28) idaresindeki 38 AHE 536 plakalı yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hadice Ece, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kadının cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otobüs sürücüsü Ü.A. (28) ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren Hadice Ece’nin eşi Hammadi Ece ile birlikte Mersin’in Tarsus ilçesinden yola çıktığı ve mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere Kula’ya geldiği öğrenildi. Kazanın meydana geldiği dinlenme tesisinde sabah saatlerinde otobüsten indiği öğrenilen çiftin, kara yolunun karşı şeridine geçerek ilçeye bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi’ne gitmek istediği, ancak karşıdan karşıya geçerken eşi Hammadi Ece’nin saniyelerle yolcu otobüsünün çarpmasından kurtulduğu öğrenildi.

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