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Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

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Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Geniş Aile, Kalk Gidelim gibi başarılı dizilerde rol alan Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sevilen oyuncudan sevindiren haber geldi. Hastaneden taburcu olan ünlü ismin doktoru açıklama yaptı.

Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti.

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Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söylemişti. 

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Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Ünlü isimden sevindiren haber daha geldi.

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Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Ünlü ismin doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

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