Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı
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Geniş Aile, Kalk Gidelim gibi başarılı dizilerde rol alan Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sevilen oyuncudan sevindiren haber geldi. Hastaneden taburcu olan ünlü ismin doktoru açıklama yaptı.
Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenilmişti.
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Siroz teşhisi koyulan oyuncu Ufuk Özkan en son yaptığı açıklamada karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söylemişti.
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Ünlü isimden sevindiren haber daha geldi.
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Ünlü ismin doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
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