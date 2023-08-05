Amasya'da korkunç kaza! 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Amasya'da hakimiyetini kaybeden bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçtaki 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, Amasya’nın Merzifon ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazanfer'in kullandığı 34 PR 6765 plakalı otomobil, Ulubel mevkiinde bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan 10 yaşındaki Zeynep Nur Gülsu olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü Mehmet Kazanfer, Ayşenur ve Aysima Kazanfer ile Hanım Gülsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.