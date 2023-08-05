BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Amasya'da korkunç kaza! 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Amasya'da korkunç kaza! 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Amasya'da hakimiyetini kaybeden bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçtaki 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Amasya’nın Merzifon ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazanfer'in kullandığı 34 PR 6765 plakalı otomobil, Ulubel mevkiinde bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan 10 yaşındaki Zeynep Nur Gülsu olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü Mehmet Kazanfer, Ayşenur ve Aysima Kazanfer ile Hanım Gülsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarıyer'de temel kazısı sırasında yol çöktü! Çevredeki binalar tahliye edildi
Sarıyer'de temel kazısı sırasında yol çöktü! Çevredeki binalar tahliye edildi
Manchester United'dan, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a resmi teklif
Manchester United'dan, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a resmi teklif
Düğün hastanede bitti! Halay başı kavgası tekme tokat kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı
Düğün hastanede bitti! Halay başı kavgası tekme tokat kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı
Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!
Manchester City, Josko Gvardiol’u kadrosuna kattı!
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Jeoloji mühendisinin 'Deprem' sözleri vatandaşları rahatlattı
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu İpek Tomruk yarı finalde!
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
Cankurtaranlar uyardı, denize girişler yasaklandı! "Deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli"
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek!
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Kayısı üreticisinin feci sonu! Hasat yaparken traktörün altında kaldı
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor
Iğdır kırsalındaki kadınlar okuma yazma ve Kur'an öğreniyor