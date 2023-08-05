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Şanlıurfa'da ölümlü kavganın zanlıları dron ile yakalandı!

Şanlıurfa'da ölümlü kavganın zanlıları dron ile yakalandı!

Şanlıurfa'da 2018'de işlenen cinayetin zanlıları komandolatın yaptığı operasyonla dron kullanarak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ekim 2018 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Saraççeşme Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Kavgada Salih Caymaz (40) isimli şahıs hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Hava destekli film sahnesi gibi operasyonda yakalandılar

Olayın failleri arasında yer alan firari sanıklar N.K., M.K. ve A.K.’ye 25’er yıl hapis cezası verildi. Zanlıları yakalamak için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Uzun süren çalışmanın ardından zanlıların saklandıkları adresler belirledi.

Saraççeşme Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında gizlendikleri tespit edilen şahıslara yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Komandoların da katıldığı operasyonda havadan yerleri tespit edilen şahıslar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar, yoğun güvenlik önlemleri arasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, kırsal Saracçeşme Mahallesi'nde yaşayan K. ve C. aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ateşli silahın da kullanılması üzerine yaşanan kavgada Salih C., Abdulkadir C. ve İsmail Ç., yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan Salih C., yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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