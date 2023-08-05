Azerbaycanlı kickboksçu Allazov'dan gurur veren başarı! Ermeni rakibi Grigoryan'ı mağlup etti
Tayland'da düzenlenen kickboks turnuvalarında Azerbaycanlı kickboksçu Çingiz Allazov, Ermeni rakibi Marat Grigoryan'a karşı çıktığı unvan maçını kazandı.Abone ol
Allazov, Tayland'da düzenlenen ONE FC tüy sıklet unvan maçında Grigoryan ile ringe çıktı. Başkent Bangkok'ta düzenlenen karşılaşmada Allazov, puanla kazanarak unvanını korudu. Allazov, karşılaşma sonrasında Azerbaycan bayrağıyla sevinç gösterisinde bulundu.