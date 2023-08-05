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Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı! 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı!

Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı! 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı!

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Ainşib köyüne düzenledikleri hava saldırılarında 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saat 10.50'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 2 Rus savaş uçağı, İdlib'e 4 hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ainşib köyündeki yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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