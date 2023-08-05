FDA postpartum depresyonunu tedavi eden ilaca onay verdi!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), doğum sonrası dönem (postpartum) depresyonunun tedavisinde kullanılacak bir ilacın ruhsatını onayladı.

Abone ol

FDA onayı alan Zurzuvae hap, Sage ve Biogen ilaç firmalarının ortak çalışmasında lohusalık döneminde yaşanan postpartum depresyonunun tedavisinde kullanılmak üzere geliştirildi.

İlaç firmaları, 4 ve 6 haftalık periyotlarda uygulanan psikiyatrik testlerde ilacı kullanan hastalarda iyileşme gözlemlendiğini ve bazı hastalarda ilk haftada depresyon belirtilerinin azaldığını kaydetti.

Henüz fiyatı açıklanmayan Zurzuvae'nin, 14 gün boyunca günde 1 kez alınması tavsiye ediliyor.

Sage firmasının postpartum depresyonunun tedavisi için geliştirdiği serum, 2019'da FDA onayı almasına karşın bir sağlık kuruluşunda 3 gün boyunca uygulanması gerekliliği ve fiyatının 34 bin dolar olması nedeniyle yaygınlaşmamıştı.

Nörosteroid grubundaki ilacın hem hap hem de serum formunun, lohusalık döneminde düşüşe geçen progesteron hormonunun vücuttaki açığını telafi ettiği belirtilen "zuranolone" kimyasalını içeriyor.

FDA'nın psikiyatrik ilaçlar yöneticisi Dr. Tiffany Farchione, hap formatıyla erişimin kolaylaşacağını umdukları ilacın, postpartum depresyonuyla mücadele eden kadınlara destek olmasını umduklarını ifade etti.

Birkaç haftadan birkaç seneye sürebilen postpartum depresyonu, yılda yaklaşık 400 bin kişiyi etkiliyor.