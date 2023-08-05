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Elazığ'da alabalık çiftliğinde çalışan mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu

Elazığ'da alabalık çiftliğinde çalışan mühendis, tekneden suya düşüp kayboldu

Elazığ Kaban'da alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan mühendisi arama çalışmaları başlatıldı.

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Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keban ilçesi Fırat Nehri Dınbo mevkiinde alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan M.T. isimli kadın, iddiaya göre teknedeyken dengesini kaybedip suya düştü.

Teknede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak M.T.’yi arama çalışması başlattı.

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