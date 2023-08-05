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Erzurum'da görüntüler şaşırttı! Rüzgardan uçan şemsiye manavı uçurdu

Erzurum'da görüntüler şaşırttı! Rüzgardan uçan şemsiye manavı uçurdu

Yaz sıcaklarının etkilemediği Erzurum'da yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle uçan şemsiye manavı da beraberinde uçurdu.

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Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç’u hastaneye kaldırdı. 2 günlük tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç’un durumunun iyi olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.

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