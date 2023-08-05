Konya'da feci kaza! Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya Akşehir'de hakimiyetini kaybeden sürücü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Değirmenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bayır (75) idaresindeki traktör seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü devrilen traktörünün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan İbrahim Bayır, olay yerine gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim Bayır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.