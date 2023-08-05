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Şarampolden yuvarlanan araçtan sağ çıktı yardım istersen tır çarptı! Cesedi saatler sonra bulundu

Şarampolden yuvarlanan araçtan sağ çıktı yardım istersen tır çarptı! Cesedi saatler sonra bulundu

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde hakimiyetini kaybedip aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişiye yardım istemek için çıktığı yolda tır çarptı. Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise saatler sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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Kaza, dün gece saatlerin Eskişehir-Emirdağ karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Mehmet Çekiç direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlandı.

İddialara göre, kendi imkanlarıyla aracından çıkan ve karşı şeride geçen Çekiç’e, seyir halindeki araçlardan yardım istediği esnada tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çekiç, yol kenarındaki çalıların arasına fırladı.

Bugün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri tarafından Mehmet Çekiç’in çalılar arasındaki cansız bedeni fark edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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