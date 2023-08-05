Samsun'da kamyonet su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Samsun Bafra'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kamyonet su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Enes Emre Akkurt (22) yönetimindeki 55 DA 040 plakalı kamyonet, Balıklar Mahallesi Balıklar merkez yolu Mehmet Akif Ersoy Camisi önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Akkurt ile Nurbanu Akkurt (12) ve Mehmet Akkurt'u (19) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü Enes Emre Akkurt müdahaleye rağmen kurtarılamadı.