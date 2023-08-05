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Narkotik ekipleri harekete geçti! Bodrum'a uyuşturucuyla girmeye çalışırken yakalandı

Narkotik ekipleri harekete geçti! Bodrum'a uyuşturucuyla girmeye çalışırken yakalandı

Muğla Bodrum'da otobüsle yolculuk yapan ve yüklü miktarda uyuşturucu ile şehre girmeye çalışan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.A.K. (24) isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu otobüsü Torba Uygulama Noktası’nda durdurdu.

Şüpheli şahsın eşyaları arasında ve İstanbul’daki ikametinde yapılan aramalarda; bin 370 gram kokain, 43 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 2 adet mikser ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ğüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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