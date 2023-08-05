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Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor!

Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor!

Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturduğunu duyurdu.

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Ukrayna Deniz ve Nehir Taşımacılığı Devlet Servisinin internet sitesinde yayımlanan raporda, Rusya'nın Karadeniz'deki bazı limanlarında seyrüsefer için askeri tehdit ilan edildiği belirtildi.

Raporda, "Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman limanlarının iç ve dış su alanları askeri tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Uyarının bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.

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