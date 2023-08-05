BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim'in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Malezya'da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

Görüşmede, FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı
Foto Galeri Siroza yakalanmıştı Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi! Doktoru sağlık durumunu açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 200 metre kablo çalan kişi tutuklandı
İzmir'de 200 metre kablo çalan kişi tutuklandı
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 18 günde 18 santimetre azaldı!
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 18 günde 18 santimetre azaldı!
Elazığ'da kadın mühendisten acı haber geldi: Cansız bedeni bulundu
Elazığ'da kadın mühendisten acı haber geldi: Cansız bedeni bulundu
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi vermiş!
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi vermiş!
İzmir'de taksimetreler uzaktan erişimle ayarlandı!
İzmir'de taksimetreler uzaktan erişimle ayarlandı!
Samsun'da pikap takla attı: 1 ölü, 2 yaralı!
Samsun'da pikap takla attı: 1 ölü, 2 yaralı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor!
Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor!
Otomobil koyun sürüsüne çarptı! 2 kişi yaralandı 25 hayvan telef oldu
Otomobil koyun sürüsüne çarptı! 2 kişi yaralandı 25 hayvan telef oldu
Manchester United, Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı!
Manchester United, Rasmus Hojlund'u renklerine bağladı!
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
Süleyman Özışık 5 ay önce abisi Hadi Özışık'a böyle konuşmuştu: İçime ata ata...
İsveçli bakan, İslam ülkeleriyle ilişikleri geliştirmek için kolları sıvadı
İsveçli bakan, İslam ülkeleriyle ilişikleri geliştirmek için kolları sıvadı